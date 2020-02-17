由柯佳嬿、許光漢、施柏宇等人主演、被譽為燒腦神劇的中視、衛視中文台《想見你》，16日晚上播出完美的大結局，17日收視出爐，4歲以上平均收視2.35，創該劇播出以來新高，也居同時段收視之冠，觸及人數達73萬5千人，其中分眾收視20-44歲達3.23，女性25-39歲更高達4.65，不僅結局被觀眾大讚「零負評」，收視成績也超亮眼。

《想見你》完結篇收視最高的一幕。（衛視中文台提供）

《想見你》最終集瞬間收視高點落在2.51，是最後許光漢飾演的李子維騎車載著小黃雨萱，畫面轉成長大後的黃雨萱的甜蜜這一幕。而柯佳嬿飾演的黃雨萱寫日記，內心說著「從不寫日記的我，也開始寫日記，想著如果可以再回到過去，會怎麼做」的那段劇情也創下2.46的高收視。中天昨也預告，今年春天請鎖定中天娛樂台《想見你》，一起和李子維再談一次戀愛，和黃雨萱聽〈Last Dance〉穿越時空。

《想見你》主要演員們出席大結局映前映後直播。（衛視中文台提供）

《想見你》主演柯佳嬿、許光漢、施柏宇、顏毓麟、張翰16日晚上一起出席由大鶴、大文主持的映前、映後直播，和網友一起走完最後一哩路。映後直播一開始，對這部戲投注許多情感的演員們各個早都紅了眼眶，哭最慘的男主角許光漢，因為《想見你》爆紅成為新一代「國民男友」、台灣戲劇新男神，他坦言直到這一刻才感覺到了真正分離的時候，他剛講到「感覺很像⋯⋯」就忍不住哽咽一度無法言語，平撫情緒後接著表示，因為自己拍殺青戲時，那場是車禍戲，現場大家很辛苦、結束得也滿匆忙。但說到這，真情流露的他又忍不住滴下男兒淚，再度轉身拭淚。

許光漢在《想見你》映後直播哭紅眼。（摘自yahoo!tv）

許光漢數度轉身拭淚。（摘自yahoo!tv）

眼見許光漢哭到止不住、幾乎無法言語，柯佳嬿跳出來救援，爆料自己其實一進到直播間，現場看到熟悉的團隊全都到了就忍不住哭了，後來心情會平復，是因為看到許光漢也哭了，「他竟然會哭！我趕快找大家一起來拍照！」她感傷地說，這是最後一次和大家一起穿著「鳳南」的制服坐在這裡，「殺青那天我也沒有真實感，今天對我來說，比較算是這個旅程的終點」。

許光漢在《想見你》映後直播又哭又笑。（摘自yahoo!tv）

柯佳嬿、許光漢在《想見你》映後直播都哭了。（摘自yahoo!tv）

殺青時哭超慘的施柏宇出乎意外地表情相對鎮定，他笑說：「平常就要多哭啦！不要等到今天最後一刻！」還紅著眼眶的許光漢忍不住笑回：「不要亂哭，該哭的時候再哭就好！」

柯佳嬿、許光漢在《想見你》映後直播都哭了。（摘自yahoo!tv）

製作人麻怡婷、編劇簡奇峯和林欣慧、導演黃天仁等人也分享幕後趣事，製作人麻怡婷透露，其實原本有很多個版本的結局，但他們一致認為最後播出的結局是最好的。而因應網路盜版洩露結局而緊急趕拍的彩蛋，被曝先後有3個版本，編劇還抱怨導演黃天仁難搞，連彩蛋都希望有「翻轉」、希望人多一點、像畢業典禮的感覺，最後才生出第三個版本，是莫俊傑幫28歲的李子維慶生，默許第三個願望，高中時期的黃雨萱捧著生日蛋糕、唱著生日快樂歌現身，甜笑說著「生日快樂，子維哥」，劃下完美句點。

平時最感性愛哭的施柏宇在《想見你》映後直播相對鎮定。（摘自yahoo!tv）

柯佳嬿、許光漢、施柏宇上週再次齊聚拍攝彩蛋。（衛視中文台提供）

(中時 )