中國大陸爆發新冠肺炎（COVID-19）疫情，全球的確診病例不斷上升，大陸境內多個區域也宣布封城，實施「小區封閉管理」，但卻有男子拒絕出示出入證明，更對防疫人員動手，鬧事男子的妻子聽聞後連忙趕過來，立刻「教訓」這名男子，影片PO出之後，不少網友直呼，「這樣打也是家暴啊」 、「父母沒教好，只好老婆來教了」。

易男拒絕出示出入證明，還對防疫人員大呼小叫（圖／翻攝自微博）

據《南方都市報》報導，四川省瀘州市有一名易姓男子，在通行路口上拒絕出示「小區出入證明」，還對防疫人員大吼大叫，「打開門，你照什麼照」！易姓男子更對防疫人員動手、吐口水。

沒想到男鬧事的舉動驚動太座，易男的妻子趕到現場後，居然不是和丈夫同一陣線，反而是對丈夫「教訓一番」，場面甚至一度失控，連防疫人員阻攔都沒有用，最後警察趕抵現場才阻止這齣鬧劇。經調查發現，易男身上一直隨身攜帶出入證明，只是因為防疫人員要求檢查才故意刁難，之後易男也依法懲處。

易男妻子對丈夫拳打腳踢（圖／翻攝自微博）

影片一出，網友也紛紛留言，「家教嚴格還是有好處的」、「這樣打也是家暴啊」、「教你認識女權」、「這家暴我還是支持的」、「確實是一家人都愛動手」、「妻賢夫禍少」、「父母沒教好，只好老婆來教了」。

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(中時電子報)