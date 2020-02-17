伊朗空軍（IRIAF）準將哈米德·瓦希迪準將(Hamid Vahedi)說，該國的幻象F1戰鬥機(Mirage F1)已經裝備了自製雷達和武器，能夠更有效的發揮作戰性能，確保伊朗的國家安全。

伊朗民營的塔斯尼姆通訊社(Tasnim News)報導，瓦希迪準將在接受訪問時強調，即使強敵在外，但是伊朗已經在軍事裝備上實現自給自足，他舉的例子是幻象F1戰鬥機已經完成配備國產雷達的升級工作，也完成與伊朗製武器的整合。

伊朗大約有20架法製的幻象 F1，有意思的是，這批戰機沒一架是伊朗購買的，而全部都是從鄰國伊拉克投奔來的。原來在1991年第一次海灣戰爭時期，許多伊拉克的飛行員自知不是多國聯軍的對手，決定投奔到伊朗尋求保護。面對這批天上掉下來的大餡餅，伊朗也沒有拒絕的理由，戰機全部被伊朗扣押，納入伊朗的空軍編制。

Mirage F1 Awesome Aerial Display

然而，伊朗沒有法製武器的後勤系統，也沒有法製的武器，使得這批戰機大多以訓練飛行為主，其實很少使用。

只是近年來，伊朗的美製主力戰機，包括F-14、F-14由於零件短缺，很難再維持戰備，使得伊朗需要將心思放到幻象F1的改裝上。早在2014年12月，伊朗就表示，儘管遭到國際武器封鎖，但是仍然排除萬難的為幻象F1裝備了自製的巡航飛彈。

瓦希迪說：「我們已經克服了戰機在雷達能力方面的先天缺陷，它們已經可以裝備伊朗製造的武器系統，使其能夠攜帶各種飛彈，其中包括射程達300公里的本土巡航飛彈。」

幻象F1是法國飛機製造商達梭航空（Dassault Aviation）所設計生產的第2代噴射戰鬥機，達梭將其定位為幻象3(Mirage III)的繼承者，與前輩幻象3的三角翼不同，幻象F1改用高單翼、後掠翼設計，希望有較大的使用彈性。幻象F1於1970年代開始服役，具有出色的空戰能力，但是作戰半徑不廣，與幻象3相比沒有明顯長進，使得它的使用國比幻象3還要少，僅有六個國家/地區使用，全球總產量為720架，比前輩幻象3的1400架要少了一半。

(中時電子報)