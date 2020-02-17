殺很大！今年可說是史上最長的寒假，加上目前正處防疫期間，民眾減少出外旅遊的機會，造成飯店餐飲業績明顯受到衝擊！台中飯店業者如永豐棧酒店，為鼓勵民眾走出戶外，多到台中踏青、賞燈、吃美食，即日起至6/30祭出「住宿買1送1」住房專案，而且平假日皆適用，每晚均價2,600元起（依房型人數皆含早餐）；同時，餐飲最低下殺59折！

永豐棧酒店指出，「住宿買1送1」住宿專案適用方式，包含連續住2晚、1晚住2間或是第2間於3個月內使用完均可，目的是希望民眾能在防疫照顧假或是消耗年假等個別狀況，都能彈性運用。

此外，為減少民眾的用餐疑慮，永豐棧酒店風尚西餐廳即日起，午晚餐Semi-Buffet調整成「套餐」供餐型式，每套520元+10％起（菜單內容有牛、魚、雞肉類等選擇），價格由原本880元+10％起的價格，下殺優惠59折；下午茶也由原自助百匯供餐型態，同步調整成「英式下午茶」套餐，雙人下午茶套餐只要640元+10％。

(工商 )