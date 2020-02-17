勞動部常務次長林三貴。（資料照片）

勞動部17日公布最新的無薪假統計數據，在這一期實施的家數與人數雙雙減少，但面對新冠肺炎疫情可能對產業帶來的衝擊，勞動部仍不鬆懈，目前正積極規劃「充電再出發訓練計畫」升級版，預計將現行對企業辦訓、勞工參訓的補助金額雙雙向上調整。

勞動部常務次長林三貴表示，目前確實正研擬調高減班休息（無薪假）的補助，將運用就業安定基金，近期就會提出「充電再出發2.0」版。據了解，勞動部正在規劃將事業單位的訓練費用上限，從現行的190萬元調高至350萬元，而勞工的訓練津貼時數上限，也會從100小時調高至120小時。

截至15日止，勞工行政主管機關通報實施無薪假的企業為22家，實施人數869人，與前一期相比，家數與人數雙雙下降。官員透露，不少旅宿業目前仍需要人力處理消費者的退改作業，預估疫情對產業的衝擊，應該會延至下半個月後、或在3月後顯現。

為預防疫情衝擊勞動力市場，勞動部也將提出新的「充電再出發訓練計畫」。依照現行規定，勞工在減班休息期間，薪資不得低於基本工資，且勞動部有「充電再出發訓練計畫」，除補助自行辦理訓練的事業單位最高190萬元訓練費用外，訓練期間另提供勞工訓練津貼，訓練津貼比照勞動部公告的每小時基本工資發給，每月上限100小時。

林三貴強調，藉著這次調高補助上限，勞動部希望鼓勵企業辦訓的同時，也能保障面臨減班休息的勞工收入不受影響。也就是，勞工如果遇到減班休息時，每月至少可以拿到基本工資2萬3,800元，以及參與「充電再出發訓練計畫」的補助津貼。

由於調高充電再出發訓練計畫的訓練津貼時數，若未設「天花板」，勞工最高可以領到4萬2,760元。因此，勞動部在升級版計畫也會沿用過去的津貼領取上限，也就是，補助時數不得超過每月與受僱事業單位約定減少的工時數，訓練津貼與參訓期間勞保月投保薪資，合計不得超過前一年現職的事業單位投保期間最高6個月平均月投保薪資。

(工商 )