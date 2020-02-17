由趙薇監製、許富翔執導，張哲瀚、章若楠、陳昊藍、王以綸等人領銜主演《誰都渴望遇見你》16日愛奇藝台灣站獨家首播，一開播就狂撒糖引起網友熱烈討論，紛喊：「想被張總治癒」、「被撩得我都醉了」、「甜到蛀牙」，就連擔任監製的趙薇也在微博喊：「太甜蜜了，讓人有戀愛的衝動！」

《誰都渴望遇見你》由張哲瀚主演。（愛奇藝台灣站提供）

趙薇2015年起轉戰幕後擔綱電影監製，《誰都渴望遇見你》則是她首部監製戲劇，整部戲以電影規格打造，不但帶領製作團隊在浙江山野間探尋到最具代表性的中式園林，更遠赴法國波爾多取景拍攝。陳意涵的導演老公許富翔，曾以《16個夏天》勇奪金鐘獎，擅長細膩情感處理，花絮中更親自下海教導男主角如何詮釋高甜場面，連《比悲傷更悲傷的故事》億萬導演林孝謙也加入導演組行列。

章若楠飾演氧氣治癒少女羅溪。（愛奇藝台灣站）

張哲瀚在《誰都渴望遇見你》飾演集團總經理張泯，個性霸道、冷漠，對周邊所有人時刻防備，卻遭氧氣陽光少女羅溪（章若楠飾演）怒甩巴掌，還被推到紅酒缸裡，弄得全身紅又濕。不過張哲瀚劇中狂撒糖：「我就是從這條路奮不顧身的奔向了妳」、「我不會脫下外套給妳，我就是妳的外套」等台詞展露溫柔一面，對章若楠深情擁抱、吻額頭、別髮夾等舉動，令觀眾少女心爆棚。

(中時 )