呂思緯（鼓鼓）近來與日本男團Lead合作推出日文單曲〈超展開〉，鼓鼓也特別飛到東京2次與Lead一同練舞及拍攝MV，4人舞技了得、默契十足，日前在日本導演黑澤明之子黑澤久雄所開設的「KUROSAWA STUDIO」拍攝MV，一起連續跳3小時，辛苦也不喊累，超敬業。

Lead表示完全不累，「剛出道時拍攝〈真夏的Magic〉MV，在夏天的沖繩連續跳了70幾次。」鼓鼓也開心地說：「跟他們一起練舞覺得好玩，我比較晚學跳舞，剛剛在拍攝現場看回放，覺得他們跳舞很帥。」

從小就開始學跳舞的Lead，大讚鼓鼓跳得好，編舞的敬多說：「編舞時因不知鼓鼓平常都跳什麼，怕編得太激烈，沒想到鼓鼓才練一次就記起來，而且還跳得很棒。」

鼓鼓與Lead已培養出默契、情誼，每次合體也歡笑聲不斷，讓他們發願日後若有機會要再來一次精采合作，敬多說：「這次你來日本找我們，下次換我們去台北一起合作〈超展開〉。」此外，鼓鼓將28日在新光三越信義香堤大道廣場舉辦的「鼓鼓呂思緯《蟲洞》概念專輯演唱會」，屆時Lead也將來台擔任嘉賓。

(中時 )