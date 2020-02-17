近來新冠肺炎肆虐，王瑞霞16日有感而發表示近期有用微信問候住在大陸的友人，「小項，妳還好嗎？自己在外要小心呀。」王瑞霞透露去年10月與同門的黃妃、秀蘭瑪雅一起赴大陸四川的香格里拉拍攝新歌MV，與當時的導遊小項相識成為好友。

小項目前人在重慶，向王瑞霞報平安，「霞姐姐放心，我們這邊農村相對好一些，畢竟空間大，空氣流通，目前村裏還沒有確診人員，我把家人都關屋裏不準出去，相對安全。」

不過王瑞霞提到小項也告訴她，上回拍攝的幾個景點都已成疫區，「祝福她，祝福每個人，都平安的渡過難關」，王瑞霞憶起當時小項像是他們的保母，無時無刻照顧著大家，「時時刻刻叮嚀，要保暖，動作慢，看到我們三人誰有空檔，就立馬充當我們隨行的攝影師，為我們留下許多漂亮照片。」

她認為小項工作中認真、有文化、熱心等個性，讓她很欣賞，想到當下他們在回程的路上，大家內心滿依依不捨的，感性表示所有點點滴滴美好回憶都在心裡，盼未來還可以再見面。

(中時 )