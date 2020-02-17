台視、三立《跟鯊魚接吻》16日播出第三集，在中視《想見你》播出完結篇的衝擊下，《鯊魚》還創下全體平均收視1.04新高收視，每分鐘收視最高1.17，落在「羅宏正劇中弄壞鍾瑶的鯊魚項鍊請求原諒，在她手心浪漫寫下『贖罪券』。」。新一集劇情粉紅泡泡即滿天飛，羅宏正載著被哥哥「親情勒索」身心俱疲的鍾瑶，一整晚在北海岸開車，讓她有個好眠，最後兩人在海邊看日出浪漫無比。

羅宏正開車在著鍾瑶，讓她安穩睡覺。（台視提供）

現實生活中羅宏正也非常浪漫：「我對女友做過最浪漫的事，就是當她不舒服時，用精油按摩到她睡著。這樣做主要是想讓她能睡個好覺。按摩時可播輕音樂、點蠟燭，用精油按摩脖子到肩頸，再按到背部和腰，小腿也很重要，配合音樂跟她的呼吸，來回反覆按摩，力道不能太大，就能讓她放鬆入睡、化解疲倦。」。

全段收視的第二高點1.16的橋段是「鍾瑶劇中發現侵入鵲客時尚的駭客，當他的面拿高爾夫球桿兇狠擊破磁器」，不少網友大聲叫好「太帥氣了」，鍾瑶拍這場戲時其實十分緊張卻需故作鎮定：「因不知高爾夫球桿揮下去後，碎片會噴飛到多遠，第一桿下去砸得很漂亮，所有的畫都倒下來，原本要砸的第二個花瓶自己也破了，我才想下手太重，後來換另一個角度再砸，碎片飛到攝影機鏡頭，然後噴到我身上，碎片都落在腳下，心裡有被嚇到，但要裝作鎮定，希望慢動作沒捕捉我害怕的表情。」。不過鍾瑶也覺得難得有這經驗：「我生活中沒做過這樣的事，能在戲裡大砸物品滿紓壓的。」

(中時 )