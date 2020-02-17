A-Lin自14日起一連3日在台北小巨蛋舉辦「Passenger 旅．課」世界巡演，順利落幕，她16日在慶功宴上，直呼：「很爽！」更暢飲原住民特調的米酒，心情愉快，不過A-Lin的父母、姊姊，及許多藝人好友皆來到場力挺，唯獨她的老公黃甘霖、女兒3日都缺席，是否會覺得失落？她說：「不會失落，都在忙，而且在南部。」

恰逢14日是情人節，沒有老公陪在身旁，之後會補過嗎？她笑說：「天天都是情人節。」她也透露在開唱前，家人、老公、女兒都有替她打氣，「每句話都感動，女兒說媽媽加油。」她雖工作忙碌，日常盡量都抽空陪伴女兒，她提到女兒偶像是鄧紫棋，她上月在KKBOX典禮上遇到鄧紫棋，把合照傳給女兒，笑說：「她（女兒）很積極的跟我聊天。」她要送女兒鄧紫棋簽名專輯，女兒開心說：「我一定會考試考很好。」她忍不住吐槽：「這個小孩，真是的。」

而她這次在演唱會上，數度身穿低胸爆乳套裝，大方秀出「長輩」，打趣：「造型師說我其實蠻有料，只是平常沒讓它們出來見面，我想說爸爸媽媽都從台東來了，我也讓他們出來一下。」

她分享為開唱，先前努力運動、戒吃炸物等，前天演唱會結束，她要犒賞自己大啖美食，最想喝珍奶、吃雞排。此外，她該套巡演下一站尚未公布，是否會受到新冠肺炎影響？A-Lin表示目前仍在規劃中，有消息會公布。

(中時 )