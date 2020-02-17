罷韓第二階段連署，已突破30萬安全關卡。資深媒體人黃暐瀚斷言，若兩方吵得越兇，罷韓成功的機率就會越高。而罷韓案有一個「天險」，也就是要在一天8小時內，投出57.8萬的罷免投票數，其實難度很高。

黃暐瀚在網路節目《鄉民大會》中表示，若想要罷免韓國瑜，就盡量談，每天談、然後上街去吵。像當時的香蕉煎餅事件，韓粉說韓國瑜有什麼不好，為什麼要罷免他，然後就吵了起來，結果就發生1千元買香蕉煎餅的事。如果現在韓國瑜支持者跟想罷免韓國瑜的人，一直吵，那罷韓就會成功。

黃暐瀚舉例說，2014年蔡正元罷免案，當時投票率是24.98%，投票人數是7萬9303人，可是內湖總選舉人數是31萬，結果罷免案最後不成立，跑出來說要罷免蔡正元的，僅2千多人。另外，黃國昌罷免案是新制，當時覺得有可能罷免，結果最後投票率也不高，只有27.75%，贊成罷免黃國昌的有4萬8千多人、反對的2萬多人，加起來也不過7萬多人出來投票。

黃暐瀚表示，2016年修法後，變成罷免門檻是1/4。高雄市280萬市民，228萬選舉人，所以1/4門檻是57.8萬的選舉人。而此次韓國瑜罷免案有一個天險，就是最嚴峻的限制，就在於連署罷韓的人絕對不會少，可是連署是一段時間，罷免投票則是一天8小時，要在一天8小時內，投出57.8萬的票的難度其實很高。

因此韓國瑜最近沒再回應，是正確的，不在於反對罷免有多少，而在於支持罷免的人到底會有多少出來投票，這個議題越熱，對韓國瑜越不利；越冷，對韓國瑜越有利。

(中時電子報)