兩名在武漢並確診新冠肺炎的的台灣人，17日在當地治癒出院。

新華社報導，1月30日，武漢市台辦獲悉從崑山來漢探親的台胞江先生，岳母確診感染住院，本人和家人均出現發熱乏力症狀，到漢陽醫院就醫顯示雙肺毛玻璃影。市、區台辦迅速啟動應急響應機制，1月30日晚11時安排江先生及其家人入住武漢市五醫院隔離治療。2月1日，3人完成核酸檢測，均為陽性。

為確保台胞及其家屬病情得到有效治療，2月5日晚，在市防疫指揮部協調下，江先生和家人轉至武漢市金銀潭醫院治療。醫院組織院方專家對患者的病情進行會診，懂得閩南話的福建醫療隊對其進行心理疏導，營造溫馨醫治環境，患者病情很快得到緩解。

2月17日，經武漢市金銀潭醫院積極治療，在兩次核酸檢測後，確定江先生及其2名家人的病毒核酸檢測結果均轉為陰性，符合解除隔離和出院標準。

報導還指出，1月29日，居住在武漢市江漢區的台商金先生髮燒7天，CT結論雙肺感染性病變，急需做核酸檢測。1月30日，台辦協調協和醫院對其進行檢查。確診後，省市台辦主任打電話聯繫病房，在協和醫院得到良好醫治。省市台辦每天關注治療情況。據悉，金先生兩次病毒核酸檢測均為陰性，符合解除隔離和出院標準。

17日下午，湖北省台辦、武漢市台辦主要負責人一起前往金銀潭醫院、協和醫院，分別看望慰問江先生、金先生並接他們出院。兩位台胞對醫院積極有效的治療，對省市台辦和各方的關心、幫助表達了由衷的謝意。

(旺報 )