日前一名女子到便利商店結帳時，向店員報上電話號碼以存取點數，孰料旁邊有名男子偷偷背下她的號碼，再利用社群軟體傳訊息給對方，希望能與女子進一步認識。這變態舉動惹毛該女子的丈夫，氣得將對話截圖貼到網路上，告誡女性朋友報電話集點時，務必注意身邊是否有癡漢。

有名男網友在臉書社團「爆怨公社」發文表示，他的老婆從超商買完東西返家後，LINE突然收到一名陌生人傳來的訊息，詢問「可否認識當個朋友？」這讓她感到一頭霧水，回問「你怎麼加我的LINE的？」對方則表示，「我在超商看到妳，妳在唸妳的手機，我很想認識妳，我就趕快把它背起來，存在通訊錄就有了。」

（圖／翻攝自爆怨公社）

女子聽完後感到相當傻眼，馬上表示「我已經結婚了喔」。對此，該名男網友非常生氣，直言「連我老婆也敢騷擾，可憐喔」，於是將此事公布在網路上，藉此呼籲廣大女性朋友，若在超商存取點數時，務必多加小心，一定要注意身邊有沒有詭異的人在偷記電話號碼。

消息曝光後，引來網友一陣熱議，紛紛留言表示，「怎麼有那麼無聊的人喔…真的很變態」、「好噁心哦～超變態」、「亂槍打鳥這樣也好，真是不要臉」、「這樣也行，比詐騙集團竊取個資還快」，不過有網友指出，若要避免類似的狀況，「可以直接用手機條碼，不一定要報電話號碼」。

（圖／翻攝自爆怨公社）

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(中時電子報)