全球自行車鏈條製造大廠-桂盟集團（5306）在中國大陸共有蘇州太倉廠區、廣東深圳廠區與天津廠區等三座生產基地。桂盟集團今（17）日表示，桂盟大陸太倉廠區、深圳廠區已經取得復工許可，17日已經正式復工；至於天津廠區已提出復工申請，惟實際復工日待各地政府審批。

桂盟表示，集團已啟動台灣廠區、越南廠區彈性調配支援部分產能，以支應出貨所需。桂盟1月因春節假期工作天數減少，合併營收4.16億元 年減20.41％。

(工商 )