桂盟集團蘇州太倉廠、深圳廠17日復工 20:532020/02/17 工商 曾麗芳 、台中 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 全球自行車鏈條製造大廠-桂盟集團（5306）在中國大陸共有蘇州太倉廠區、廣東深圳廠區與天津廠區等三座生產基地。桂盟集團今（17）日表示，桂盟大陸太倉廠區、深圳廠區已經取得復工許可，17日已經正式復工；至於天津廠區已提出復工申請，惟實際復工日待各地政府審批。 桂盟表示，集團已啟動台灣廠區、越南廠區彈性調配支援部分產能，以支應出貨所需。桂盟1月因春節假期工作天數減少，合併營收4.16億元 年減20.41％。 (工商 ) #復工 #桂盟集團 #太倉 #桂盟 #蘇州 也許您會感興趣 推薦閱讀 《熱門族群》陸廠等復工，超眾、雙鴻、泰碩股漲暖身 12:502020/02/13 財經 《業績-電子零件》優群1月營收月減3成，Q1營運看謹慎 14:152020/02/13 財經 自行車族群陸廠復工 股價反彈 04:102020/02/14 證券．權證 勤誠昆山廠 14日復工 04:102020/02/14 證券．權證 江興鍛壓大陸太倉廠今復工 2月出貨不如1月 11:092020/02/14 財經 《生醫股》岱宇大陸嘉興廠復工，3月復工率拚7成 15:572020/02/14 財經 鴻海武漢廠 20日前復工無望 04:092020/02/15 財經要聞 陸部分省市復工再延期 鄭州最晚復工時間3月16日 00:192020/02/17 財經 聯想武漢產業園仍未復工 集團總部復工率約3成 00:212020/02/17 財經 復工延宕 自行車業2月不妙 04:102020/02/17 證券．權證 財經熱門新聞 驚！郭台銘質押鴻海股票逾43萬張 市值破400億元 - 財經 蘋果A14產量打趴A13…洩驚人內幕 - 財經 快了…台股誰在裸泳？專家爆散戶撿槍時機 - 財經 超長假！愛奇藝頂不住 崩了 - 財經 又慘了！南山人壽記過公文不符內控已消失 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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