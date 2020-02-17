國內中古車市場穩定發展，和泰汽車加速中古車銷售通路布局，旗下經銷商經營的「TOYOTA認證中古車」據點今年將拓增至28點，並祭出車況160項認證、14天鑑賞期與最高二年或3萬公里保固等保障吸客，同時在官網上推出「線上賞車」等新功能，擴大線上與線下銷售市占。

和泰車表示，根據監理所資料，去年台灣中古車總過戶數達到70.3萬輛，是新車銷量的1.6倍，顯示中古車市場交易熱絡。其中豐田（Toyota）品牌中古車市占率更來到28％，也是市場詢問度最高的品牌。

和泰車與經銷商共同經營的「TOYOTA認證中古車」，每年中古車販售量超過1.5萬輛，為國內最具規模的中古車商之一，目前台國共有26個據點，今年將再增加苗栗與台南南區等兩個據點。此外，TOYOTA認證中古車更提供車況160項認證、14天鑑賞期、最高2年或3萬公里保固、首次免費換油與免費道路救援等差異化、優於同業規格的優質服務，作為拓展市場的有力武器。

此外，有鑑於高達七成中古車消費者，購車前會先上中古車網站搜尋車輛，再到實體店面賞車，也因此和泰車在TOYOTA認證中古車官網，新增導入「線上賞車」、「車款搜尋條件設定及訂閱」、「我的最愛與收藏車輛比較」等三大功能，掌握網客眼球，並加速中古車成交。

和泰車解釋，消費者在官網看到喜歡的車輛時，如車輛頁面顯示「線上賞車」功能，消費者可立即利用行動裝置連線營業所，現場將有專人直播介紹車輛外觀、內裝與配備，讓消費者即使不出門，也能身歷其境般地如至現場賞車。

「車款搜尋條件設定及訂閱功能」則是能依消費者所設定的車輛搜尋條件，系統將自動篩選出最適合的車輛，消費者亦可將所設定條件進行車款訂閱，系統將依此每日發出符合條件之車輛明細予消費者，讓消費者即時掌握最新喜愛車輛動態，滿足購車需求。

至於「我的最愛與收藏車輛比較」功能，提供消費者可將喜愛車輛收藏到「我的最愛」，再從中選擇三輛進行車輛的年份/里程數/配備與價格進行比較，以篩選出最喜愛的車輛。

(工商 )