搶救大潭藻礁行動聯盟昨質疑觀塘案審查並無鑽探資料，抨擊「環評違法、內容造假」，要求觀塘工業港及三接工程停工，中油主管指出，2018年環現差與環差報告都有呈現地質鑽探資料，且經環評大會合法審議通過，環團質疑恐有誤解。

「桃園縣觀塘工業區開發計畫」及「桃園縣觀塘工業區工業專用港」分別在1999年及2000年獲環評審查通過。中油主管表示，2017年併購東鼎取得開發權益，所提的「觀塘工業區開發計畫環境影響評估報告書-藻礁生態系因應對策暨環境影響差異分析報告」及「觀塘工業區工業專用港環境影響說明書-環境現況差異分析及對策檢討暨環境影響差異分析報告」都已將原東鼎在1999、2001、2003及2007年執行的地質鑽探資料納入，鑽孔地點涵蓋觀塘工業區及工業港。

另中油也依環保署專案小組決議，在2015 年4至5月及9至10月間進行2次的「觀塘工業區開發計畫」復工前海域及地形監測，並在 2016~2017年進行的港域多音束海床地形測量、側掃聲納等相關海床地形及地質調查，也相關資料也全納入相關報告。中油主管表示，這些調查資料已足以研判工業區及工業港的地形地質及礁體分布情況。

(中時 )