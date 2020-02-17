農委會動植物防疫檢疫局今天表示，雲林縣口湖鄉一處黑羽土雞場被確診為H5N2與H5N5亞型高病原性禽流感，該場已依照標準作業程序執行3萬2454隻的土雞撲殺作業，今年通報的禽流感件數已達17例，是去年同期的2倍多。

防檢局表示，近期禽流感於大陸、德國、越南等地流行，根據台灣野鳥協會與韓國的觀測發現，最近過境台灣的候鳥數有明顯增加，而禽流感病毒可隨候鳥遷徙，進而增加國內禽鳥類的感染風險。

防檢局統計，今年17例的禽流感中已撲殺22萬2131隻家禽，但去年2月前國內禽流感僅發生8例，撲殺數12萬2782隻。

防檢局提醒，今明受寒流影響，中南部日夜溫差大易造成家禽高度緊迫，養禽業者應落實禽場良好日常操作管理及生物安全管控措施，適時調整禽舍保溫設備，加強清潔消毒工作，並且落實人員、器具及車輛進出禽場或禽舍的管制措施，避免家禽疾病的發生。

防檢局呼籲，養禽業者如發現場內禽隻有精神沉鬱、食慾不振、產蛋率下降等症狀或異常死亡情形，應立即通報所在地動物防疫機關，並依照防疫人員指導為必要處置之措施，以避免禽流感病毒擴散。

(中時 )