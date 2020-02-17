新冠肺炎疫情引發的旅行限制，導致在美國與澳洲留學的陸生，遲遲無法返回學校上課；少了陸生帶來的龐大營收，也讓兩國的大學損失慘重。同樣因為失去陸生財源的紐西蘭各大學院校，敦促該國政府網開一面讓陸生入境，因為陸生不回來，光是學費就短收超過台幣30億。不過，紐國政府並未首肯。

紐國大學的國際學生中，陸生約占半數，時間就那麼剛好，陸生在1月紛紛返鄉過年，而隨著新冠疫情升高，紐國政府2日對所有具大陸旅遊史的外國公民，祭出入境限制，導致在該國就學的41％陸生（約1萬2千人）無法趕上開學。

紐西蘭大學協進會主管惠藍（Chris Whelan）指出，旅行禁令極可能讓各學府損失1.7億紐幣（約33.4億台幣）的學費收入，且情勢「萬般緊急」。他說，「我們正討論有關豁免的構想」，但他也強調，會支持衛生部並遵守防疫相關措施。

紐國總理阿爾登則告訴該國電台，雖然有對此進行討論，但未對學生豁免一事做出任何決定。阿爾登說，「公共衛生是我們的頭號要務」，但給學生豁免會讓情勢更趨複雜，況且學生入境必須自我隔離。惠藍則稱，協會對此早有安排，會讓隔離順利進行。

(中時 )