【現場直播】中央流行疫情指揮中心針對新冠肺炎例行記者會｜2020.02.17

陳時中說明案19的感染源時序圖及與案21、22的關係。白牌車司機與8旬母坐隔壁成確診，另一圖為家庭聚餐座位曝光。(鄭郁蓁攝)

(21:45更新)台灣新冠肺炎不停升溫，指揮中心宣布，新增2例武漢肺炎病例，為昨日確診個案家人中央流行疫情指揮中心今(17)日公布國內新增2例COVID-19(武漢肺炎)病例，為中部 80多歲女性(案21)及30多歲男性(案22)，同時也是昨日公布案19(指標個案)及案20之親人。衛生單位於昨日進行接觸者調查時發現，案21曾於2月6日出現症狀就醫，案22則於1月28日至2月6日間出現發燒、咳嗽等症狀，兩人經採檢均於今日確診。由於案22與其他3位平時並未同住，研判是過年期間家族聚會時遭到指標個案傳染，為一起家庭群聚。

指揮中心已掌握該群聚4名個案之密切接觸者共181人，包括同住家人、非同住家人、醫療院所人員、案19載送旅客及案22職場同事等，截至目前已完成採檢176人，其中案19之同住家人均確診(案20、21)，非同住家人1人確診(案22)，113人為陰性，其餘檢驗中。指揮中心將持續進行接觸者調查、追蹤、採檢及隔離，並持續針對指標個案發病14日前之行程與可能暴露者，進行回溯追蹤調查，以找出可能感染源。

指揮中心強調，依現有資訊分析，一般民眾於社區感染的風險很低，大家僅須提高警覺，無須過度恐慌。並再次呼籲民衆應養成良好衛生習慣，包括肥皂勤洗手、避免觸摸眼鼻口、做好咳嗽禮節、減少近距離與人接觸、保持環境清潔及通風等，並配合政府各項防疫措施

台灣昨天爆發新冠肺炎的死亡個案，是一名白牌車的駕駛，由於感染源不明，一度傳出是社區感染的疑似個案，但中央流行疫情指揮中心今天表示，經追查後發現，該名死者曾載過一名從浙江返台的台商，由於該名台商當天有嚴重的咳嗽症狀，初判為感染源。

指揮官陳時中表示，該名台商在1月22日返台，曾搭乘案19死亡個案的私家白牌車，當天台商有嚴重咳嗽症狀，但有配戴口罩，由於台商後續曾在2、3家診所就醫，但進一步檢查後發現，該名台商並未對新冠肺炎呈陽性反應。

陳時中解釋，由於1月22日距離採檢的2月17日已久，很可能台商體內已有抗體，因此目前改採驗血的方式，看看是否有抗體反應。

口罩實名制購買方面，中央流行疫情指揮中心今日晚間穩定民心，宣布將兒童口罩發放措施調整為每人7天4片，成人還是維持2片的額度。

記者詢及如何接停靠在日本橫濱港的郵輪「鑽石公主號」上的台灣人一事，陳時中表示，會接回郵輪上的台灣人，現在已經向日方提出飛航申請，相關程序都在進行中。

(中時電子報)