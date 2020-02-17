國內口罩供不應求，蔡英文總統今天前往台灣最大的隔離衣不織布製造商南六公司參訪表示，目前國內新增了2例武漢肺炎的本土個案，所以我們會加強社區監測，尤其是有國外旅遊史、接觸史的高風險族群，會加強採檢送驗，「也請大家務必配合防疫工作，避免疫情擴散」。

蔡英文今晚在臉書發文，強調確保防疫物資原料穩定，台灣製造全力支援！她說，台灣的產業在這次防疫物資的協助上，展現出台灣製造的實力，也讓人印象深刻。

不織布是口罩最重要的原料，今天她到台灣最大的隔離衣不織布製造商南六公司參訪，了解不織布的生產情況。蔡英文指出，現在國際上，口罩的原料稀少且昂貴，南六的黃清山董事長特地代表政府到國外採購原料，而且承諾小廠無法供應的原料，南六會全部承擔，並以正常的價格供應。

她感謝南六對於防疫工作的全力投入及熱心協助，「真的在維持防疫物資原料供應的穩定上，幫了政府很大的忙」。

她說，目前，國內新增了2例武漢肺炎的本土個案，所以我們會加強社區監測，請大家務必配合防疫工作，避免疫情擴散。她也再次感謝第一線的防疫人員，與所有日以繼夜共同投入防疫工作的企業和廠商。「只要全國團結一條心，就可以發揮最大的力量」。

(中時 )