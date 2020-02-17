改編自全球經典電玩的電影《音速小子》上周末在情人節檔期上映，飆速開出紅盤，以5700萬美金（約17億台幣）的亮眼成績登上美國票房冠軍，全球則進帳1億美元（約29億台幣），創下電玩改編電影3天開片票房的最高紀錄。該片耗資8700萬美金（逾26億台幣）製作，歷經造型爭議，改頭換面後又延檔上映，如今票房開出紅盤。

《音速小子》美國票房開紅盤，創下電玩改編電影3天開片票房的最高紀錄。（UIP提供）

導演傑夫福勒（Jeffrey Fowler）在13歲時就開始玩《音速小子》，從此愛上了全身亮藍色的刺蝟索尼克，「我馬上就知道這款遊戲和這個角色將會永遠改變電玩遊戲。他補充說：「索尼克有一種獨一無二、新鮮刺激的酷炫態度，我從來沒有見過像他這種虛擬角色，他會打破第四面牆直接和玩家說話，這在電玩遊戲界是前所未有的創舉，也讓玩家更能夠了解他的個性。索尼克的行為舉止就像一個青少年，馬上就能引起每一個人的共鳴。他也充滿了自信，超有幽默感，而且非常調皮搗蛋。」

《音速小子》索尼克的招牌紅色球鞋及超音速的奔跑速度，都忠於電玩。（UIP提供）

導演傑夫福勒希望能夠忠於這款經典電玩遊戲的精神，並且將遊戲中的元素巧妙地融入電影中，全球死忠的《音速小子》玩家絕對會立刻認出來，包括可以打開任意門，逃到任何時空的魔法金環；索尼克的招牌紅色球鞋及超音速的奔跑速度，還有讓他擁有超能力的渾沌綠寶石，該片21日在台上映。

(中時 )