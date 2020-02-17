台灣燈會「英國珍寶馬戲團」高空火索表演，日前讓遊客直呼「好看到下雨都不想走！」除了節目精采外，更為視障朋友提供專屬服務，台中市文化局長張大春17日與視障者體驗觸碰導覽和口述影像服務，他表示，台灣燈會舉辦第31屆以來，第一次提供視障導覽。
台中市府與珍寶馬戲團合作，提供口述影像與觸摸導覽等服務，這是台灣燈會舉辦第31屆以來，史上第一次提供視障導覽，創下歷史紀錄。張大春與5位視障朋友一同體驗觸碰導覽和口述影像服務，
張大春表示，台灣燈會戶外大型特技展演，特別規畫觸摸導覽，讓視障朋友可透過觸覺得知相關演出細節，例如鋼索、平衡桿等較少接觸的器材，協助他們融入表演空間與場域，同時也配戴語音導覽機，藉由比利導演親自口述，詳細了解演員的肢體動作以及感受演出情境。
文化局表示，市府除提供多元藝術欣賞，也努力降低各種年齡或身障者參與文化活動的限制，推動文化平權、促進多元文化發展，希望讓每個市民享受同等文化體驗。
(中時 )
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。