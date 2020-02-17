視障朋友觸摸平衡桿等道具，體驗馬戲團表演時的緊張與刺激。（陳淑娥攝）

台中市文化局長張大春17日與視障者體驗觸碰導覽和口述影像服務。（陳淑娥攝）

台灣燈會「英國珍寶馬戲團」高空火索表演，日前讓遊客直呼「好看到下雨都不想走！」除了節目精采外，更為視障朋友提供專屬服務，台中市文化局長張大春17日與視障者體驗觸碰導覽和口述影像服務，他表示，台灣燈會舉辦第31屆以來，第一次提供視障導覽。

台中市府與珍寶馬戲團合作，提供口述影像與觸摸導覽等服務，這是台灣燈會舉辦第31屆以來，史上第一次提供視障導覽，創下歷史紀錄。張大春與5位視障朋友一同體驗觸碰導覽和口述影像服務，

張大春表示，台灣燈會戶外大型特技展演，特別規畫觸摸導覽，讓視障朋友可透過觸覺得知相關演出細節，例如鋼索、平衡桿等較少接觸的器材，協助他們融入表演空間與場域，同時也配戴語音導覽機，藉由比利導演親自口述，詳細了解演員的肢體動作以及感受演出情境。

文化局表示，市府除提供多元藝術欣賞，也努力降低各種年齡或身障者參與文化活動的限制，推動文化平權、促進多元文化發展，希望讓每個市民享受同等文化體驗。

(中時 )