桃園15歲青年確診腸病毒，甚至併發重症，急性無力肢體麻痺，雖經治療後已返家休養，但肢體無力情形仍要持續復健治療，衛生局指出，這是桃園近3年首次出現15歲以上重症，強調少見不代表不會發生，呼籲勤洗手、環境消毒，避腸病毒也能抗新冠肺炎。

桃園一名15歲少年1月7日出現高燒、雙手顫抖與持續頸肩疼痛等症狀，二度就醫後收治住院，後續因持續嘔吐、頭痛、小碎步、右手無力等症狀，醫師懷疑為急性無力肢體麻痺而通報，經檢驗2月12日確診為EV71型感染併發重症，經住院治療後健康狀況穩定，已於1月22日返家休養，其肢體無力情形已有明顯改善，持續復健治療。

衛生局說明，桃園市近3年內無15歲以上重症個案，此類型個案雖然少見，但並不表示青少年族群及成人完全沒有併發重症的風險，大人感染腸病毒多為無症狀或症狀輕微，提醒家長返家可先更換外出衣物及落實手部衛生後，再接觸孩童，以降低病毒傳播機會。

5歲以下嬰幼兒仍為重症主要高危險群及防治重點族群，開學將至，學校、教托育機構及校護導師，應加強留意學童健康監測，校內消毒工作應針對學生常接觸之門把、桌椅定期以500ppm漂白水(原液1：100稀釋)進行環境消毒，個人衛生也應落實正確洗手五步驟（濕、搓、沖、捧、擦）及洗手五時機（進食前、接觸幼兒前、如廁後、擤鼻涕後、看病前後洗手）。

衛生局表示，腸病毒71型引起的重症病程變化快速，家中學童如感染腸病毒，應儘速就診，並落實生病不上學，一旦發現有嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力、無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮(肌抽躍)、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等腸病毒重症前兆，應立即送往本市5家腸病毒重症責任醫院（林口長庚紀念醫院、聖保祿醫院、衛生福利部桃園醫院、敏盛綜合醫院、國軍桃園總醫院）就醫，以掌握黃金時間治療，使病童獲得妥善治療，降低重症發生的機會。

民眾若有相關問題，可撥打衛生局24小時防疫專線：0800-033-355洽詢。

(中時 )