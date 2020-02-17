大陸銀保監會17日公布數據顯示，去年大陸商業銀行累計實現淨利潤2兆（人民幣，下同），而2018年累計實現淨利潤為1兆8302億元。不過自去年起，郵儲銀行納入「商業銀行」後，考慮此因素，去年商業銀行累計淨利潤年增長約為6.2％，增速較2018年增長1.48個百分點。

據《21世紀經濟報導》指出，在資產素質和風險抵抗能力方面，去年商業銀行不良貸款率保持穩定，資本充足率有所回升。數據顯示，去年第四季末，商業銀行不良貸款餘額2.41兆元，較上季末增加463億元；商業銀行不良貸款率1.86％，與上季末持平；商業銀行（不含外國銀行分行）核心一級資本充足率為10.92％，較上季末增加0.08個百分點。

另外值得注意的是，去年小微貸款增速較快，反映出大陸銀行對小微企業的支持力度有所增加。去年第四季末，銀行業金融機構用於小微企業的貸款（包括小微型企業貸款、個體工商戶貸款和小微企業主貸款）餘額36.9兆，其中單戶授信總額1千萬元及以下的普惠型小微企業貸款餘額11.7兆元，較年初增速24.6％。

(旺報 )