早午餐店已成為時下最具人氣的餐廳之一，以早午餐為訴求的餐廳、近幾年如雨後春筍般開立！其中，強調「師承老師父手藝、嚴選紅仁土雞蛋、堅持炒糖功法、獨家訂製吐司」等種種特色的「朝氣美濃商行」，近期插旗廣三SOGO百貨商圈中美街上，成為台中西區的早午餐生力軍，甫開幕就吸引滿滿的嘗鮮人潮，原因在於餐點頗具特色！

尤其是以獨家4種辣椒調製而成的「剁椒烤肉蛋餅」，以及炭火烤香、古法醃製肉片搭花生醬的「花醬肉蛋吐司」，都是店內招牌人氣料理。幕後推手林純珍、也就是好友暱稱的「朵朵」表示，要讓消費者感受到的，早餐不僅只是果腹，早餐更是陶冶身心的良劑，富有深厚朝氣的文化。

事實上，擁有豐富餐飲創業經驗的朵朵，多年來開過麵包店、早餐店、麵線店等，可說是餐飲界的斜槓模範生！在投入餐飲業的過程中，爽朗、與人為善的朵朵，受到許多餐飲前輩的喜愛與肯定，願意將40年以上的好手藝傳承給她。

去年，朵朵因緣際會認識了原本在電子遊藝場工作的琇琇、目前也是「美濃商行」店長。琇琇因為有了小孩，夫妻兩人都希望工作之餘，能有正常生活作息、把更多時間用來陪伴小孩。朵朵懷著對這片土地以及感念前輩們的心，決定將她的餐飲心法、完全不藏私地與後輩琇琇分享，「美滿土地、人情意濃」於是催生了「朝氣美濃商行」。

「美濃風格的早餐，不譁眾取寵，不矯揉造作，追求簡單卻更能直接打動人心的美食」。朵朵表示，美濃堅守品質與美味，選用簡單的食材如小麥、雞蛋、牛乳等製成，一片片厚實鬆軟的吐司，經過炭火輕輕炭烤至外層金黃焦脆，搭配個人喜好的新鮮食材，簡簡單單卻有千變萬化口味，滿足每一個剛睡醒的胃與靈魂。

朵朵特別推薦美濃商行招牌必點的「剁椒烤肉蛋餅」，蛋餅皮外酥內軟，加上烤肉及剁椒，口感層次多元。朵朵透露，「剁椒醬料」使用剝皮辣椒+三種辣椒+特製肉末等豐富素材，是親手調製的獨家配料，許多人一吃成主顧，主動詢問是否有單獨販售剁椒醬料。

此外，朵朵說，「花醬肉蛋吐司」傳承老師父古早醃肉技術嚴選醬油、優質大蒜，使用炒糖增加香味，醬料十分入味、相較一般肉蛋吐司搭配的荷包蛋，特別選用滑嫩歐姆蛋，加上花生醬，口感風味更為滿足豐富。

(工商 )