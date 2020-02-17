據香港東網17日報導，新加坡新增2宗新冠肺炎確診病例，其中包括一名年僅1歲的新加坡籍男嬰，令當地確診病例增至77宗。

該名男嬰9日從武漢乘搭酷航班機回國，之後接受隔離，16日確診，目前在竹腳婦幼醫院留醫，情況穩定。男嬰目前沒有其他家人確診。

另一宗新增病例是一名35歲新加坡男子，曾與12日確診的62歲星展銀行男職員有過密切接觸。該名銀行職員的30歲兒子和61歲女家屬日前也確診，後者17日已出院。截至17日中午12時有多5人出院，在加護病房的病危病患則從16日的5人減少至4人。

另外，泰國17日新增一宗新冠肺炎確診病例，患者為一名60歲大陸籍女子，目前確診病例達35宗，其中有15人已康復出院，另外20人還在醫院接受治療。泰國政府加強對新加坡和日本入境者的冠病檢查。

(中時 )