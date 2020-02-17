新冠肺炎疫情嚴重衝擊台灣觀光產業，各旅遊景點人潮大幅所縮減。（陳世宗攝）

新冠肺炎疫情嚴重衝擊台灣觀光產業，靜宜大學觀光系教授黃正聰指出，新冠肺炎的規模遠大於SARS，影響產值約為SARS的四倍；政府未來除擴大國旅補助外，包括產業資產利息補貼，規費及遊覽車燃料稅、營所稅等減免，將危機化為轉機，才能有效振興台灣觀光產業。

黃正聰指出，新冠肺炎爆發後，入境的觀光客、商務考察及留學生等，大輻縮減，去年同期每月從中國及世界各地來台約有100萬人次，疫情爆發後只剩約54萬人，每月減少約46萬人次，觀光產值減少約184億元；陸客從去年同期的每月24萬人次，到目前不到1萬人次。

新冠肺疫亦嚴重衝擊國內旅遊業，去年同期每月國內旅遊高達1666萬人次，疫情爆發後每月只剩833萬人次，估計減少約5成以上；觀光產值從去年同期每月的333億元，減少到每月約167億元，三個月減少約500億元；旅宿業、餐飲業、伴手禮及旅遊地區等，全面受到衝擊。

新冠肺炎對入境及國旅觀光產業造成的衝擊，每月約損失350億元，政府該如何協助紓困？黃正聰表示，政府應在資產投資、人事成本及營運費用及規費等應予以補貼，包括資產利息補貼、旅館房屋／地價稅、遊覽車燃料稅、營所稅等減免，彌補因肺炎對產業者造成的營損。

黃正聰認為，新冠肺炎目前僅中國失控，研判疫情6月結束，8月各國逐漸恢復來台旅遊、陸客限縮解禁，政府應先擴大國旅補助，每月補助觀光產業10億元，刺激消費帶動每月60億元的產值，持續半年需60億元；配合觀光發展基金挹注等，多管齊下，方能重振台灣的觀光產業。

(中時 )