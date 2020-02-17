上週三星推出了其第二款折疊手機Galaxy Z Flip，官方宣稱這款產品採用了超薄玻璃，相比之前的塑料螢幕折疊手機更耐刮，但是，有國外自媒體經過實驗後認為，三星對這款手機的抗磨損宣傳有點言過其實。

在Galaxy Z Flip之前，因為技術所限，市面上開售的三款款折疊螢幕手機三星Galaxy Fold和華為Mate X，moto Razr都採用塑料材質螢幕外層。直到Galaxy Z Flip，終於有廠商換掉了這種材質。超薄玻璃（UTG： Ultra-Thin-Glass）至少聽起來就比塑料硬很多，能防止全觸螢幕手機螢幕容易磨傷的問題。

從這個名字上，許多人認為Galaxy Z Flip與Motorola Razr和Galazy Fold在本質上是不同的。然而，國外的自媒體@JerryRigEverything的一個視頻表明，Galaxy Z Flip在日常使用一樣容易劃傷。

@JerryRigEverything 將螢幕劃分成2-10這些區域，之後用不同力度或物品在這款手機螢幕上刮，力度逐漸提升，看看手機螢幕到底能在哪個級別上被刮傷。

結果只到2級，也就是用塑料筆尖就給刮傷了，之後用手指甲刮劃，其實也能留下明顯痕跡，雖然實際上，三星在這層UTG材質上覆蓋了一層保護性聚合物層，也就是塑料膜，但即便如此，這層+柔性玻璃，仍舊無法像常規手機那樣保護螢幕。

最終，@JerryRigEverything認為，所謂更硬的折疊螢幕只是三星的行銷說法，現實體驗並不比之前更好。這種螢幕材料與真正的玻璃，共有的唯一物理特性是清晰度還不錯。

在這次耐用性測試的最後，我們看到他用物品刺Galaxy Z Flip的螢幕，每一次都會直接毀掉螢幕。相比之下，所有其他智慧手機能堅持更久。

給網媒TheVerge的一份聲明中，三星提到了保護層和設備應該如何「小心處理」。該公司還透露，該公司不久將提供免費更換內置螢幕保護膜的服務，但這張膜也並不像常規手機那樣自己就能貼，需要「專業人員使用專用的設備」。

(中時電子報)