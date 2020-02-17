37歲李姓男子去年3、4月間在桃園、新竹街頭，隨機持大鎖敲打女騎士，至少有4名騎士受害，桃檢依殺人未遂起訴，建請從重量刑，但桃園地院法官認為李男未攻擊要害，且鑑定後罹患精神疾病，改依傷害罪論處，合併執行2年3月。

李男去年3月27日晚間6點多，騎機車行經桃園市中壢區普忠路時，見曾姓女騎士在路口停等紅燈，持機車大鎖從後方攻擊曾女背部後逃逸，導致曾女背部挫傷、擦傷。

3天後的晚間8點多，李男又在中壢區林森路，以相同手法攻擊搭乘親友機車的邱姓女乘客頭部、肩部，造成她左臉挫傷、下唇撕裂傷2公分及左肩挫傷。

警方循線逮捕李男，發現他有竊盜、殺人未遂等多項前科，還查出他另涉2起車內財物遭竊案，桃檢依殺人未遂、竊盜罪嫌起訴。

桃園地院法官認為，被害女騎士都稱被攻擊肩、背，李男並未攻擊到要害或是持續朝要害攻擊，應無致人於死的故意，改以傷害罪論處，且他經鑑定罹患精神疾病，符合減刑要件，依傷害罪判處8月、10月，竊盜分判7月、8月，共應執行2年3月，全案可上訴。

(中時 )