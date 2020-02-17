33歲姚以緹在活屍喜劇《江湖無難事》表現亮眼，日前她因工作第一次踏上韓國，趁工作之餘，抽空偷閒走訪釜山，她興奮地說：「之前就滿想去韓國旅遊的，尤其是到了冬季，想看看冬日景色和滑雪，也想嘗試韓國美食。」可惜「滴辣不沾」的姚以緹，坦言自己很難勝任當地的特色料理，自嘲只能『吃風景』，對眼前美食看得到卻吃不到，相當扼腕。更讓她衝擊的則是「海鷗」，她餘悸猶存地回憶：「我們一落地就到飯店附近的海雲台海邊走走，結果海鷗超級親人，讓我很意外！尤其是手上有食物的話，牠們會離人更近，讓我不得不棄守食物，趕快扔給海鷗！」

「滴辣不沾」的姚以緹，坦言自己很難勝任當地的特色料理，只能出白飯荷包蛋果腹。（瑞光家族提供）

海雲台親人的海鷗們嚇的姚以緹花容失色。（瑞光家族提供）

除了在海邊散步餵海鷗，她也到了著名的韓劇拍攝點「甘川洞文化村」，她說：「走到制高點的時候，覺得超美！不論是路上街景、陽光、樹木，都讓我覺得好像走進韓劇的感覺！」姚以緹雖然平常多看韓國電影，比較少看韓劇，但輕鬆搞笑的青春勵志韓劇《三流之路》仍讓她追起劇來，「片中主角在頂樓聚會的場景，俯瞰下去的景色就和甘川洞那邊一樣，一整排密密麻麻的房子，就讓我想到這部戲！」

甘川洞一整片繽紛房子讓姚以緹覺得自己置身在韓劇之中。（瑞光家族提供）

姚以緹因工作第一次踏上韓國，特別抽空觀光釜山著名景點。（瑞光家族提供）

此行最讓姚以緹驚喜的是回國當天，搭機前隨性去釜山美術館晃晃，她事前完全沒特別查詢展覽檔期，卻看到自己很感興趣的日本藝術家鹽田千春巡迴展，「去年看朋友在東京看展的照片，就對這個展很有印象，想說有一天要去看，沒想到就在釜山遇上了，它還沒來台灣展過，真的很幸運！」她開心地說，親眼看和照片的感受差很大，雖然作品的主題很哲學，但整體氛圍空間和精緻度超乎她的想像，加上當天館內沒什麼人，看起展來格外舒服。

姚以緹驚喜參觀日本藝術家鹽田千春的巡迴展，成為整趟釜山之旅最愛的行程。（瑞光家族提供）

姚以緹驚喜參觀日本藝術家鹽田千春的巡迴展，成為整趟釜山之旅最愛的行程。（瑞光家族提供）

姚以緹驚喜參觀日本藝術家鹽田千春的巡迴展，成為整趟釜山之旅最愛的行程。（瑞光家族提供）

姚以緹驚喜參觀日本藝術家鹽田千春的巡迴展，成為整趟釜山之旅最愛的行程。（瑞光家族提供）

而新冠肺炎疫情持續，在這時間點出國難免得更加謹慎，姚以緹表示，這次到釜山，她也注意到韓國人對防疫落實，「各個藥妝店和藥局都有販售乾洗手和口罩，而且他們隨處都有酒精乾洗手，不論是地鐵、每個店家，路上街訪隨處可見，讓我覺得做得很好。」而姚以緹自己則是隨時都帶著口罩，尤其在密閉空間更是，此外她也勤洗手，不時提醒自己不要碰觸口鼻，不過韓國天氣乾冷，她說：「結果洗太多次手，洗到太乾，手的關節處都有點裂開破皮。」

(中時 )