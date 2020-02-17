明天武漢返台台商自主健康管理，醫福會執行長王必勝表示，第一批專機回來247人，除了一名確診還在醫院治療，其餘都在檢疫所，今天在量體溫都沒有發燒現象，也沒有發燒現象，明天將解除隔離，陸續離開檢疫所。

王必勝表示，離開時會在量一次體溫，並要求戴口罩，同時要求要進行居家自主管理，盡量不要去公共場所，出門一定要戴口罩，有任何症狀都要回報，立即就醫，並告知病史。

(中時 )