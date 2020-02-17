第一批包機返台台商 明天解除隔離 21:522020/02/17 中時 鄭郁蓁 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 第一批包機返台台商 明天解除隔離 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 明天武漢返台台商自主健康管理，醫福會執行長王必勝表示，第一批專機回來247人，除了一名確診還在醫院治療，其餘都在檢疫所，今天在量體溫都沒有發燒現象，也沒有發燒現象，明天將解除隔離，陸續離開檢疫所。 王必勝表示，離開時會在量一次體溫，並要求戴口罩，同時要求要進行居家自主管理，盡量不要去公共場所，出門一定要戴口罩，有任何症狀都要回報，立即就醫，並告知病史。 (中時 ) #包機返台 #王必勝 #檢疫所 #發燒 #現象 也許您會感興趣 推薦閱讀 我10確診個案好轉 出院時間未定 04:092020/02/13 焦點新聞 全台7萬人隔離 清明是下波挑戰 04:102020/02/13 生活新聞 隔離病毒不隔離愛 品冠送暖抗疫 04:102020/02/15 娛樂新聞 受不了隔離 俄羅斯女破壞電子鎖 逃離醫院 06:582020/02/15 國際 訪視烏來檢疫所 侯友宜籲民眾要安心 11:572020/02/15 生活 隔離者遭拒載 陳時中：無須恐懼對立 18:152020/02/15 生活 台灣為何這麼多隔離病房？胸腔科醫師揭驚人關鍵 10:472020/02/16 生活 居家檢疫者住布棚 中市府安排檢疫所隔離 14:292020/02/16 生活 居家檢疫失聯 柯嗆：叫你隔離就隔離 16:212020/02/16 生活 修法嚇阻居家隔離趴趴走 04:102020/02/17 時論廣場 生活熱門新聞 直播》台灣新增2確診「為死亡司機的家人」 陳時中用一張圖說明染病途徑 - 生活 不只發燒！醫：新冠肺炎患者大多有這症狀 - 生活 新冠肺炎死亡首例疑在彰化 社區接觸史網狂追 - 生活 新冠肺炎台首例死亡！醫曝這時刻才要擔心 - 生活 最冷時刻到！5縣市今晚起低溫探6度 氣象局曝這天回溫 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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