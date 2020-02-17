新冠肺炎疫情讓防疫物資成搶手貨，蔡英文總統今天強調，戰備物資確實要有自己生產的能量，未來公立醫院，以及政府機關的附屬機構所需要的防疫物資，希望都能以國內製造為主要來源，讓國內廠商能持續維持基本生產，以確保需求無虞，「我相信除了口罩，還有很多的物資，都需要有這樣的思考。」

蔡英文總統今天上午前往高雄參訪「南六企業股份有限公司」，了解國內口罩製造原物料的不織布製造商生產情形，她感謝「南六企業」投入防疫工作，維持國內口罩原料的穩定供應，並肯定該公司響應「臺商回臺投資政策」，讓國家的經濟與產業佈局能夠更平衡、更多元，而且更安全。

她說自己是帶著感激的心情來到這裡。因為這次疫情，讓全體國民都很緊張，對政府而言，也採取高張力作為來因應，所以整個政府都動員起來。但如果沒有民間的支持與協助，相信在整個疫情的處理過程中，將會面臨很多困難，「口罩就是首當其衝的一件事情」。

蔡英文坦承，疫情剛開始的時候，我們都覺得口罩的存貨應該是有一定程度，至少短期內應該是可以支應。但隨著疫情演變，口罩變成是疫情掌控中一個很重要的防疫物資。以至於盤點完以後，發現確實有不足的可能性。

她也感謝行政院及經濟部在高層會議做完決策、討論完以後，就開始了機器生產線的裝置，讓口罩的供給可以穩定。「這對於整個疫情，以及整體國人的信心而言，是非常重要的一件事情」。

但最重要的，還是要有原料，她說，因為沒有原料是做不出來的。這一點，我們很幸運有「南六」能夠供給製造口罩所需要的原料，這是我們比其他國家幸運的地方。

「南六」現在是亞洲第2、世界排名20名以內的全球不織布關鍵供應廠商，她相信在不久的將來，一定是亞洲第一，讓我們在生產口罩的過程中，可以不需要擔心口罩原料的供給。

蔡英文提到，對於防疫的下一個挑戰，就是防護衣。「南六」對於防護衣在備料、生產及存貨過程中的協助。不僅是在地的協助，也特別幫政府到歐美、印度採購原料。

她表示，政府與企業在平時是經濟與產業發展的夥伴；在疫情緊張的情況下，我們也是夥伴，因為必須要共同克服疫情，「希望大家一起努力之後，都能充分供應疫情所需要的防疫物資」。

蔡英文強調，這次疫情也讓我們學習到一件事情，就是在重大疫情或重大事件時，許多的戰備物資確實要有自己生產的能量。像口罩、防護衣這些，都是在很多狀況下，很需要且必備的物資，國內必須要有一定的產能。而這個產能的支援，不能說因為有需要，而要廠商無限制的奉獻跟犧牲，所以我們也有請行政院去清查所有的可能性。

她期盼，將來公立醫院，以及政府機關的附屬機構所需要的這些物資，都能以國內製造為主要來源。讓國內廠商有一定程度的需求量，也讓廠商能夠持續維持基本的生產。讓我們在困難，或者是特別的情況下，有自己的供應，以確保需求無虞，這些是在這次疫情過程中所發現的問題。「我相信除了口罩，還有很多的物資，都需要有這樣的思考。」

她也感謝「南六企業」響應臺商回臺投資政策，在高雄燕巢會有新的生產量能，研發在臺灣、把原料送到國外去，亦即將來臺灣的企業都可以「以臺灣為核心，佈局在不同的國家」，讓國家的經濟與產業佈局能夠更平衡、更多元，而且更安全。

她說，這一次「南六企業」所展現出來的，就是臺灣企業在擴張能量的同時，也能夠幫助國家。這在經濟發展也好，或者是在特殊情況下，讓臺灣戰備能夠有良好的供應需求，「這是一個很好的典範」。

(中時 )