43歲韓國實力派男星趙震雄，曾拍電視劇《信號》、《推奴》、電影《下女的誘惑》等知名作品，結婚7年的他，今（17日）傳出升格當爸了！

趙震雄2013年和交往7年、小6歲的女友結婚，據韓媒報導，趙震雄妻子今平安生下一女兒，而趙震雄早上原本還在拍新片，一接到老婆將生產的消息，立刻向劇組告假，趕到醫院陪老婆迎接女兒的誕生。

據悉，趙震雄只讓身邊親友知道妻子懷孕的消息，而在沒有行程的時候，他總是陪在老婆身邊，體諒對方的辛苦，是相當愛妻顧家的好男人。

(中時電子報)