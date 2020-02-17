結婚7年 《信號》趙震雄當爸了！ 21:542020/02/17 中時電子報 施品瑜 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 趙震雄結婚7年當爸了。（CATCHPLAY提供） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 43歲韓國實力派男星趙震雄，曾拍電視劇《信號》、《推奴》、電影《下女的誘惑》等知名作品，結婚7年的他，今（17日）傳出升格當爸了！ 趙震雄2013年和交往7年、小6歲的女友結婚，據韓媒報導，趙震雄妻子今平安生下一女兒，而趙震雄早上原本還在拍新片，一接到老婆將生產的消息，立刻向劇組告假，趕到醫院陪老婆迎接女兒的誕生。 據悉，趙震雄只讓身邊親友知道妻子懷孕的消息，而在沒有行程的時候，他總是陪在老婆身邊，體諒對方的辛苦，是相當愛妻顧家的好男人。 (中時電子報) #趙震雄 #信號 也許您會感興趣 推薦閱讀 董至成當年不畏詛咒訂婚 新婚夜拜託妻這句幸福成泡影 14:052020/02/13 娛樂 邵翔小蠻「7年之癢」結婚了 04:102020/02/14 娛樂新聞 異國同性爺孫戀終於登記 他笑談小插曲 13:542020/02/14 生活 287對佳侶情人節搶登記 新北戶所鼠年送驚喜迎新人 20:582020/02/14 生活 畢書盡閃婚當爸？經紀人回應了 21:312020/02/14 娛樂 歐元區上季GDP增速 創7年新低 04:092020/02/15 全球財經 287對婚了 戶所拍照鼠你幸福 04:102020/02/15 地方新聞 畢書盡情人節閃婚 04:102020/02/15 娛樂新聞 許仁杰親熱蘇晏霈 怕妻吃醋躲廁所 04:102020/02/16 娛樂新聞 增強版5G加持 雷神山Wi-Fi無死角 04:102020/02/17 焦點新聞 娛樂熱門新聞 挑戰24hr不穿Bra 美女主播節目直接脫下內衣 - 娛樂 《愛的迫降》真的發便當！結局讓網友直喊太好哭 - 娛樂 曝光北京隔離實況「失去三餐意識」 男星崩潰：老子受夠了 - 娛樂 崔佩儀逛大街 狗女兒超有戲 - 娛樂 「請妳女兒不要發表傷日本和氣言論」歐陽靖母讚爆回應 - 娛樂 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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