中央流行疫情指揮中心17日晚間召開記者會，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中宣布，武漢返台台商246人18日，將須返家自主健康管理。醫福會執行長王必勝補充，武漢第一批專機回來的247人中，除了1位確診還在醫院治療外，246位都在檢疫所隔離，截至今天為止，都沒有出現相關症狀，預計在18上午解除隔離，陸續離開檢疫所。

王必勝強調，會要求這246人在離開的時候，做最後一次量體溫的動作，要求離開時戴上口罩，到家之前不要拿下來，返家後都要繼續做居家自主健康管理 不要出入公共場所或人多地方，如果有出現相關症狀、那裡不舒服都要儘速回報。

據統計，截至今日下午4點，國內新增19例嚴重特殊傳染性肺炎通報個案，目前累計通報1,856名個案，含22名確診、1,766名排除，餘隔離檢驗中(42名初驗陰性、其餘待檢驗)。22名確診個案中，1名死亡，2名出院，其餘19名個案病況穩定，持續住院隔離。

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