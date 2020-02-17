口罩鋪貨地點由健保藥局擴充到各地衛生所，但民眾依然買不到，經濟部17日晚間宣布，周四（20日）起配合口罩的產量提升，分配數量也配合調整，成人口罩 維持每7天限購2片，但每個販售點原每日配送200片，將改為400片；兒童口罩 則從原本的每7天限購2片，改為7天4片，每個販售點原每日配送50片，也改為200片，讓可以買到的人數能夠倍增！
政府也決定從本周四開始，增加口罩銷售點的配送量，讓可以買到口罩的人數能夠倍增。經濟部指出，目前口罩的日均產量已提升到550萬片以上，能有這樣的成效，有賴於口罩工廠全天候生產、國軍的人力支援、機械業者協助維修，還有原物料的持續確保，讓口罩產量得以持續上升。
經濟部說，口罩的產量提升，分配數量也配合調整，成人口罩 維持每7天限購2片，但每個販售點原每日配送200片，將改為400片；兒童口罩 則從原本的每7天限購2片，改為7天4片，每個販售點原每日配送50片，也改為200片，讓可以買到的人數能夠倍增！
(中時 )
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