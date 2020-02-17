新冠肺炎新增2個案例，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中宣布，2月15日感染新冠肺炎死亡的中部白牌車司機，除了同住的弟弟受到感染，他同住的媽媽也受到感染，是第21案，另外第19案死亡司機的外甥女婿，在1月27日聚餐中受到感染，成為第22案。

陳時中也表示，第19案白牌司機感染新冠肺炎，是因為1月22日載到浙江回來的台商，當天這位台商咳嗽很厲害，有戴口罩，並留下就醫紀錄，有呼吸道症狀。

第19案白牌司機的弟弟受到感染，同住媽媽也受到感染，而外甥女婿則是在1月27日家族聚餐時，感染到新冠肺炎。

指揮中心已掌握該群聚4名個案之密切接觸者共181人，包括同住家人、非同住家人、醫療院所人員、案19載送旅客及案22職場同事等，截至目前已完成採檢176人，其中案19之同住家人均確診(案20、21)，非同住家人1人確診(案22)，113人為陰性，其餘檢驗中。指揮中心將持續進行接觸者調查、追蹤、採檢及隔離，並持續針對指標個案發病14日前之行程與可能暴露者，進行回溯追蹤調查，以找出可能感染源。

(工商 )