世界銀行過去曾發售抗疫債券，以協助貧國對抗疫情籌措所需資金。不過外界批評，由於啟動門檻過高，導致這些資金迄今尚未獲得動用。

鑒於西非在2014年爆發伊波拉疫情，導致逾1.1萬人喪生，世銀推出抗疫債券，為貧國提供資金以迅速因應疫情爆發。該銀行過去曾發行兩批抗疫債券。首批規模為2.25億美元，支付年利率超過8％。第二批則為9,500萬美元，年利率更逼近13％，兩者都預定在7月15日到期。

雖然世銀立意良好，但想要動用這筆資金並不容易，它必須符合死亡人數、疫情持續時間、傳染速度與受影響的國家數目等多項要素。

外界批評由於這些條件太過嚴苛，導致資金根本無法發出，或是儘管最終發出，通常已為時過晚，對於控制疫情效果有限。以伊波拉為例，2018年它曾在剛果民主共和國捲土重來，並奪走逾2,200人性命。雖然如此，它仍無法符合動用資金條件，主要是在剛果以外的第二個國家，死亡人數未超過20人。

曾在世銀任職33年的哈佛全球衛生研究所（Harvard Global Health Institute）成員喬納斯（Olga Jonas）就批評這些抗疫債券只是「宣傳技倆」，無助遏止疫情擴散或避免流行疾病的發生。

前世銀首席經濟家桑默斯（Larry Summers）更公開抨擊該債券是「金融的蠢物」（goofiness），「令人感到丟臉的錯誤」。

(工商 )