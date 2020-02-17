日愛知縣新添1確診例 只見一面就感染 22:112020/02/17 中時電子報 黃菁菁 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 住在日本愛知縣的60多歲男性17日確診感染新冠肺炎，他是16日確診的男患者的朋友，使愛知縣的確診病例增加到第6例。 這位男性17日發燒、全身無力，就醫後經名古屋市的愛知縣衛生研究所的基因檢查結果，確診感染新型冠狀病毒。他因出現輕微的肺炎症狀而住院治療中，現在狀況穩定。 他表示，他和16日確診的朋友在2月14日才見了幾小時。 愛知縣還在調查他去過的地方和其他接觸過的人。 (中時電子報) #愛知縣 #感染 #日本 #確診 #新冠肺炎 #武漢肺炎 #新型冠狀病毒 #新冠肺炎 也許您會感興趣 推薦閱讀 日厚勞省建議民眾疑似感染的就醫時期 19:112020/02/17 國際 直播》台灣新增2確診「為死亡司機的家人」 陳時中用一張圖說明染病途徑 21:092020/02/17 生活 新加坡新增2確診病例 包括1歲男嬰 21:342020/02/17 國際 國際熱門新聞 華府包機終撤離 鑽石號老美火大 - 國際 紐西蘭學府損失30億 喊窮求政府放陸生入境 - 國際 慘！包機來了卻上不了機 超過40名美國人確定被感染 - 國際 這國家辦奧運就出大事 網嘆：可憐啊！ - 國際 驚！小喬治可能永遠當不成國王 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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