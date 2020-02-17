住在日本愛知縣的60多歲男性17日確診感染新冠肺炎，他是16日確診的男患者的朋友，使愛知縣的確診病例增加到第6例。

這位男性17日發燒、全身無力，就醫後經名古屋市的愛知縣衛生研究所的基因檢查結果，確診感染新型冠狀病毒。他因出現輕微的肺炎症狀而住院治療中，現在狀況穩定。

他表示，他和16日確診的朋友在2月14日才見了幾小時。

愛知縣還在調查他去過的地方和其他接觸過的人。

(中時電子報)