停泊在日本橫濱港的豪華遊輪「鑽石公主號」，一直傳出更多的新冠肺炎病例，這對船上眾多的乘客，顯然是巨大的煎熬。乘客在17日發表緊急求救信，稱「鑽石公主號正在失控」，希望日本政府趕快完成檢查，不管是隔離檢疫或是住院救治，都要讓乘客早點離開遊輪。

每日新聞報導，鑽石公主號的乘客代表千田忠、土屋京子、小幡春子、工藤文子發布了緊急請求信，內容如下：

鑽石公主號正在失控！

我們希望政府及早完成檢查，並盡快讓乘客們下船。雖然我們知道，為了被隔離在船上的我們，政府提供了很多支持，這一點我們表示由衷地感謝。但是，混亂的情況也不少，包括消息傳達複雜，有時前後不一致，場面一度混亂，而且船支目前處於部分故障的情況，居住環境正在劣化，又加上船內感染者還在持續增加，情況無法好轉，身處於這樣環境中的我們，希望對策本部能夠採取以下緊急措施：

1、雖然政府已經向我們派遣了醫療隊和各種相關援助，但是，我們目前完全不清楚援助的具體內容、以及乘客可以接受哪些服務，社會資源到目前為止無法充分利用。關於這樣的問題，我們要求得到盡快改善。

2、本月14日，為了讓乘客能夠即時詢問相關問題，對策本部出借i-Phone手機給乘客。但是船上許多老人家不知如何使用，因此仍然無法得到及時、有效的應對。我們希望在船上建立即時的諮詢窗口。

3、目前為止，船上已出現比較嚴重的病況患者，比如明顯的發燒，但是卻得不到較有效的醫療照顧，很多家屬看著自己的家人日趨嚴重，他們強烈要求相關部門迅速處理這些病例。

4、船長的廣播內容與厚生勞動省的發表內容不一致。這種狀態已經持續一天了，但對策本部卻並未進行充分協助。目前與下船相關的信息可說是混亂至極。所以，建立有公信力的公關制度，是一個迫切的問題。

5、我們強烈要求及早完成檢查，盡快讓乘客辦理下船手續，並在19日切實完成下船手續的辦理。此外，在下船後，我們希望可以在國內各地的醫療機構獲得適當的醫療支援。

6、政府的檢疫措施，不僅沒有阻止船上的感染傳播，還存在嚴重缺陷，造成健康乘客的感染風險。我們要求政府向公眾明確相關責任，給公眾一個交代。

(中時電子報)