張理國／台北報導

中央流行疫情指揮中心今天宣布實名制口罩新作法，蘇揆晚間也在臉書宣導，20日起，兒童口罩增加4倍，買的人次及數量都可增加；成人口罩部分，能買到的人次也會倍增。

蘇揆在臉書分享，隨著口罩產能穩定增加、新的口罩產線上線，政府也要為開學做好準備，本週四開始 有幾項新措施要跟大家報告。在兒童口罩方面，2／20起，12歲以下可以購買的兒童口罩從每次2片增加為4片，每間藥房、衛生所每天的兒童口罩配額也從50片提升為200片。可以買的人次加倍，買的量加倍。

蘇揆也說，成人口罩部分，2／20起，每個販售點配額的成人口罩從200片提升到400片，讓每點能夠買到的人次倍增。此外，在保護學童方面，學校內備用的防疫物資，如口罩、消毒水、額溫槍，由教育部統一採購提供學校備用，讓有相關症狀的學生能即時有口罩使用。也會跟小兒科醫學會合作，開學後入校宣導正確的衛教觀念。

蘇揆並指，政府會盡力把防疫物資優先提供給醫護單位、司機運將、學校等最有需要口罩的地方，讓防疫所需不虞匱乏、也讓學童安心上課。

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(中時 )