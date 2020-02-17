巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德舉行的Solis音樂節上周六開唱，但有數以百計買到假入場券的觀眾，因為被擋在入口，大怒之下群起推倒圍籬衝進會場，甚至跳上貴賓席，導致它超重崩塌，有多人受傷，音樂節也被迫叫停。

更糟糕的是，多位女子指控，有男子趁亂對她們伸出鹹豬手。部分觀眾指責主辦單位應變能力和安全管理都不及格，但主辦方表示，該預防的都做了，不過卻低估了假票橫行的亂象，對合法購票的觀眾表達歉意。

今年Solis音樂節以電音舞曲為號召，並找來外國藝人演出，貴賓區門票一張約1萬1千巴基斯坦盧比（約2140元台幣）。一位坐貴賓席的女性聽衆Shanza說，演唱會開始半小時後，高7呎的舞台就塌了，她因此失去意識，但清醒時赫然看見一個陌生男人在搶她的包包，「沒有人幫忙，然後更多人踩踏我們身上，還有人亂摸、騷擾我們‧」她怒批主辦方如何賠償聽眾「身體上的疼痛、心裡上的創傷以及遭性騷擾的痛苦？」

(中時 )