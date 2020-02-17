中央流行疫情指揮中心17日晚間召開記者會，針對16日確診新冠肺炎的白牌出租車司機死亡案例，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中宣布確診時序圖，案19是在1月22日載了一名自浙江返台的台商，「當時有咳嗽、回家有自主管理」，但這名台商在16日採檢已是陰性。

陳時中解釋，根據出租車的紀錄，案19在1月22日搭乘了這台出租車，「當時在車上咳嗽得很厲害」，而案19在1月27日在家族聚餐時，曾經接觸過同住家人2人、非同住家人10人，後來案19入院，他在診所快篩，當時流感採檢為陽性，「所以當時的檢驗都是針對流感」，但繼續住院時，流感快篩皆是陰性，所以後續階針對肺炎情況繼續治療，在15日死亡前第一採檢為陽性、死亡後的第二次採檢為陽性確診。

陳時中強調，疫情中心這邊從12日開始放寬通報定義，也就是回溯至1月31日開始，針對有肺炎症狀、非通報，且流感陰性的個案進行檢驗，追加採檢了113人，其中112人檢驗陰性，唯一陽性的1人就是案19。

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