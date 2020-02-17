為因應開學，17日也邀請太極拳教練徐嘉鴻示範拳法、大業國小舞蹈隊自編收心操，放上網站供學生線上學習。（蔡依珍攝）

三餐攝取均衡飲食，才能精神飽滿促進身體健康成長。(蔡依珍攝)

因應新冠肺炎，寒假從3周延長到5周，隨著開學將近，桃園市教育局17日邀請太極拳教練徐嘉鴻示範拳法、大業國小舞蹈隊自編收心操，放上網站供學生線上學習，提升免疫力也藉此收心，回歸正常生活作息。

陳氏太極拳教練徐嘉鴻親自示範太極拳的動作如：身體的舒展，胸部放鬆，並且有意識地使呼吸與動作適當配合，這樣就可以使呼吸自然，呼吸的效果就會增加。以「開合動作」為例，先讓右腳跨向前，雙手握拳放在臉前方，讓身體屈身半蹲向下，然後配合吸氣吐氣，約停三秒後身體站直，雙手向後讓肩膀也向後舒展，緊接著 緩慢吐氣，再停三秒等，如此反覆做個幾次便可加速血液循環亦可增加心肺功能。透過呼吸運動可以給心臟充份的氧氣並加強心肌的營養，加上肢體的輔助給肝臟以有規律性的按摩作用，是消除肝臟淤血、改善肝臟功能以增強心肺功能並有效提升免疫力的良好方法。

開學收心活動也邀請到大業國小舞蹈隊自編一套開學收心的舞蹈，能夠讓學生從這套舞蹈動作中讓自己動起來並多活動筋骨、加強及改正因連續假日姿勢不良或過度沉迷3C產品的身體狀況，另外透過舞蹈動作可以紓解寒假延長的身體適應力，並能協助提高學習專注力與持久力等。簡單易學的舞蹈動作影片也在教育局網站，提供學生免費下載學習。

教育局也特別請營養師，提醒學生要開始準備調回正常作息，注意早睡早起，以及三餐攝取均衡飲食，才能精神飽滿促進身體健康成長。提升良好睡眠品質，建議可多食用幫助舒眠、鎮定之豐含色胺酸或鈣質的食物，常見的有鮮奶、豆腐及豆乾料理，像是小黃瓜炒豆乾丁、蕃茄豆腐湯等都是很適合的家常菜單。另外也建議多攝取含有豐富B群的食物，有助於提神醒腦、提高專注力及學習力，建議食材包括燕麥、糙米、秀珍菇、黑木耳、馬鈴薯及玉米筍等。營養師也表示，每天日曬15分鐘和規律運動，對安眠收心也有很大的幫助，並鼓勵學童把握最後假期多走出戶外活動。

教育局長高安邦指出，寒假假期時間較長，飲食及生活作息較容易放縱及不規律，鼓勵家長及學童在漫長寒假結束後共同收心，一起調整開學前的生理與心理學習準備狀況，尤其可在家長帶領、引導下，運用數位學習提早收心及進入學習狀況，及早適應開學新生活、回歸正常學習軌道。

(中時 )