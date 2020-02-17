裝修房屋經常會使用到油漆，但用錯油漆可能會遇到「靈異事件」？美女醫師田知學分享一個案例，有人買下一戶約50年歷史的老屋，一家4口入住後，全家都見到「不存在的一家人」。

田知學提到，該家庭成員有爸爸、媽媽，以及2個小孩，起初其中一個小孩常說「有哥哥、姊姊、叔叔、阿姨」陪他玩，一開始父母都不以為意，以為是小孩憑空想像捏造的，後來連另一個小孩也開始說同樣的話。父母才驚覺不對勁，沒多久之後爸爸睡覺時，竟看到「那一家人就站在床邊看著他」，後來連媽媽都看到，意味著全家人都見鬼了。

急診室美女醫師田知學表示，鉛中毒會引起幻覺。（圖／翻攝自田知學臉書）

父母趕緊到廟裡求神拜佛，但師父卻表示「能救他們的人，就在某方位的醫院。」到醫院求診後，連醫師一聽都以為自己遇到不科學的事，跟著到他們家中一看，才驚覺油漆不對勁，回到醫院查驗，赫然發現是「鉛中毒」。

田知學表示，「早期裝修時為了讓油漆看起來光亮，就會使用油性漆，但油性漆含有鉛的成分，長期吸入下，除了影響健康外，也會產生幻覺。」

吳翃毅指出，油性漆含有有毒物質，裝修時切記不可用於室內。（圖／shutterstock）

住宅消保會創會理事長吳翃毅也表示，早期裝修確實常用到含有「有毒物」的油漆，例如鐵窗上常用到的「防鏽漆」，也就是桃紅色的「紅丹漆」就含有大量的鉛，不過通常是用在陽台，對人體就不易造成過多傷害。

但若在室內使用「油性漆」，由於「油性漆含有鉛、有機溶劑」，如果室內通風不順暢，就很容易產生「心悸、幻覺、呼吸困難」等症狀，不過隨著觀念、法規進步，現在室內大多使用水性的水泥漆或乳膠漆，已經很少見使用油性漆裝潢的案例。

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(中時電子報)