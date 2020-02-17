新冠肺炎疫情吃緊，隨著感染人數升高，許多日本民眾希望政府公開確診者的行動路線，但官方為尊重個人隱私，對公開個資並不積極，與南韓的做法大相逕庭。另外，日本政府派往大陸的第5架包機，17日上午返抵東京，不過驚傳有7人身體不適送醫。

日本政府16日派遣包機赴武漢，並在昨天上午7點前，載著65名乘客降落東京羽田機場，乘客包括36名日本人，以及29名大陸籍配偶等家屬，5波包機累計已載回763人，撤僑也就此告一段落。不過包機抵達後，先傳出有2人咳嗽身體不適，直接被送往醫療院所，稍後又有另5人被送進醫院。至於其他58人將接受14天隔離。

隨著確診案例增加，令日本社會的不安升高，也出現呼籲政府公開感染者行動路線的聲浪。不過為尊重個人隱私，日本當局仍裹足不前。

在確診案例增至30個的南韓，官方則是藉科技之助，把監視器、信用卡刷卡紀錄、確診患者的手機資料和大眾運輸磁卡等個資整合，描繪出個別確診案例的行動路線，再上傳到衛生福利部的網站。民眾只要登入官網，就能看到所有資訊，立刻知道自己是否曾與確診者待在同個空間。

據《華爾街日報》，上月新冠肺炎開始在亞洲各國蔓延之際，南韓便推出這套系統。官方告知所有確診病患，其個資會被刊登，但他們不能表示反對。

這些資料包括，第12號確診患者以信用卡，訂了某日下午5點半在某戲院E13和E14兩個位置，觀賞電影《南山的部長們》。第17號病患先在首爾某家豆腐店用餐，之後搭上12點40分的列車；第21號病患，在某天傍晚開車前往教會等。

(中時 )