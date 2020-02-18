日本鑽石公主號上持續出現新冠肺炎感染者，由於船上有台籍旅客及工作人員，外界詢問要如何接回，中央流行疫情指揮中心17日晚間召開記者會，指揮官陳時中表示，現在已經向日本提出申請，相關程序正在進行，當然會把國人帶回來。

至於回台之後的隔離狀況，陳時中表示，因為運送過程中可能有新的接觸者，這有可能會需要延長隔離時間。

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