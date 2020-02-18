接回鑽石公主號台籍旅客 疫情指揮中心：持續與日方溝通中 00:142020/02/18 工商 郭建志、馮建棨 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 中央流行疫情指揮中心17日晚間召開記者會。（圖／郭建志攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 日本鑽石公主號上持續出現新冠肺炎感染者，由於船上有台籍旅客及工作人員，外界詢問要如何接回，中央流行疫情指揮中心17日晚間召開記者會，指揮官陳時中表示，現在已經向日本提出申請，相關程序正在進行，當然會把國人帶回來。 至於回台之後的隔離狀況，陳時中表示，因為運送過程中可能有新的接觸者，這有可能會需要延長隔離時間。 (工商 ) #鑽石公主號 #台籍旅客 #中央流行疫情指揮中心 也許您會感興趣 推薦閱讀 單日第8例確診 日男曾助鑽石公主號患者送醫 23:162020/02/14 國際 鑽石公主號自主管理期滿 台北101員工、旅客皆正常 23:322020/02/14 消費 鑽石公主號新冠肺炎感染率逼近10％ 加要派包機 14:152020/02/16 國際 鑽石公主號確診數增 林右昌回憶心有餘悸 14:272020/02/16 生活 鑽石公主號滯橫濱港 義大利擬派飛機接回公民 21:132020/02/16 國際 鑽石公主號台魔術師曝 數十位無症狀患者 22:462020/02/16 生活 鑽石公主號44名美人確診 美：旅遊禁令不含台灣 08:462020/02/17 國際 距病患2公尺 日厚勞省職員鑽石公主號上中鏢 10:552020/02/17 國際 鑽石公主號旅客暢遊北北基 時間、地點全公開 14:222020/02/17 政治 急派包機撤鑽石公主號僑民 美再確診14例 16:022020/02/17 國際 生活熱門新聞 不只發燒！醫：新冠肺炎患者大多有這症狀 - 生活 源頭感染是他？一張圖看懂白牌司機感染時間軸 24天後不治 - 生活 新冠肺炎死亡率多高？蘇一峰說3個壞消息 - 生活 台灣新增2確診「為死亡司機的家人」 陳時中用一張圖說明確診時序 - 生活 雨用倒的！氣象局晚間對五縣市發豪大雨特報 - 時事 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。