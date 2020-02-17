高中木棒聯賽第2階段今（17）日展開首日賽事，G組興大附農與三民高中之戰，雙方投手控球都不穩，興大附農6局上一口氣灌進5分，最終以13比5提前於8局結束比賽，高一的張杰倫展現打擊潛力轟出2分全壘打。

三民首局就由第4棒施季定華敲安打進帳1分，興大附農2局上獲保送後，王信文、顏瑋霆敲安打添得3分。三民則在5局下利用興大附農先發投手控球不穩，單局4保送擠回2分追平比數。

不過興大附農6局上馬上利用三民單局3保送，以3支安打攻下5分大局，7局上也有2分進帳，8局上再由張杰倫的兩分彈拉開比數。興大附農全場9安打，顏瑋霆2安打進帳3打點，林琮岳後援4.1局、失2分奪勝投。

興大附農總教練廖宏淵表示，「張杰倫前面的打席有點倒棒，打出沖天炮比較多，還要再調整；全壘打那一打席是球有跟進來，掌握擊球點。這場比賽投手群控球不穩，太多保送，不然比賽可以早點結束。」興大附農全場6次四壞保送，加上3次觸身球，共9次保送。

張杰倫自我檢討指出，「前面打席的確有倒棒，揮出全壘打時有修正回來。」繼「螺絲盃」後第2次開轟 ，他坦言，「很開心，希望木棒聯賽幫球隊贏球 ，能多打安打。」擔任陣中游擊手的他，將中信兄弟王勝偉視為偶像，「欣賞他的守備。」

三民同樣遇到投手群亂流，前3任投手都各有2次四壞球，總教練張榮勳坦言，「本來如果有贏球局面會讓張弘稜上，但分數沒有進來，就讓第2號先發還有一年級投手先吃局數。」

G組還有兩場賽事，興大附農和三民高中都必須跟中興高中對決，爭取分組前2名晉級。

(中時 )