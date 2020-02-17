桃園市2017年開始實施「桃園市發展低碳綠色城市自治條例」，針對「低碳科技產業」、「工業鍋爐改善」及「電動機車汰換」三方面進行輔導及補助，總減碳量相當於113座大安森林公園每年吸收量，隨著老舊鍋爐2年落日期限將至，桃園市長鄭文燦17日呼籲業者要在4月1日前提出展延申請，爭取緩衝時間，市府也會全力協助汰換。

鄭文燦說，市府透過環保局空汙基金，協助全市染整業、食品業等近1000個工業鍋爐，從燃油或燃煤改成低汙染性燃料如天然氣等，並配合經濟部工業局補助款，加速工業鍋爐汰換速度，每座工業鍋爐加管線最多可補助70萬元，截至去年底，桃園市內已有432座工業鍋爐改善完成，光是去年就補助186座鍋爐完成汰換，汰換數量全國第二。

鄭文燦提到，因應行政院環保署預計將於今年7月1日全面實施新的工業鍋爐空氣汙染物排放標準，取締將更嚴苛，呼籲尚未汰換的業者，務必在4月1日前預先向環保署提出展延申請，市府也將持續協助業者進行後續汰舊換新作業。

「換鍋爐只要500萬、天然氣管線設置要花2000萬！」鄭文燦指出，天然氣普及率只有一半，產業轉軌過程，確實碰到很多不可抗力因素，有的天然氣管線到不了、有的地主不肯借路，拿不到土地使用同意書有錢也沒輒，市府要站在輔導立場加以協助，實事求是，期許：「綠色工廠成為桃園潮流！」

鄭文燦提到「桃園市政府108年度產業綠色化輔導計畫成果」時表示，桃園是全台最大工業生產聚落，經濟發展局訂定「桃園市低碳科技產業補助及獎勵計畫」，每家最高可獲補助50萬元，去年共計補助10間廠商進行低碳科技及節能改善工程，分別為大統新創股份有限公司、中華台亞股份有限公司、六和機械股份有限公司、台灣林內工業股份有限公司、宏亞食品股份有限公司、科達製藥股份有限公司、連距電機股份有限公司、華城電機股份有限公司、瑋霖有限公司及僑福印染股份有限公司，節氣量達2萬 3000度，節電量達133萬3299度，總減碳量則達754公噸，節能減碳成果豐碩。

桃園的電動機車數量為全台第一，也是電動機車製造重鎮。除環保署與工業局的電動機車補助方案，市府亦針對廠商單次新購10台以上電動機車提供150萬元補助，輕型及小型電動機車每輛補助3000元，重型電動機車每輛補助6000元，去年共補助企業新購346台電動機車，鼓勵物流業及外送業者加入綠色運輸行列。

(中時 )