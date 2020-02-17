宜蘭縣政府為促進宜蘭青年參與公共事務及擴展國際視野，舉辦「宜！蘭人國際交流徵選計畫」，預計徵選18歲至35歲設籍在宜蘭，或在宜蘭就學、就業的民眾報名參加，這項國際交流活動預計4月中旬赴日，但縣府強調，將視日本新冠肺炎疫情調整正式出訪日期，必要時將延後舉行。

縣府表示，規畫此次青年國際交流活動，是希望邀請青年朋友參與政策規畫過程，並透過青年觀點、運用現行主流媒體平台共同推展縣政行銷，不僅能讓宜蘭青年了解縣府重要施政，也有助於縣府跳脫既有思維、貼近民眾需求。

此次出國參訪預計前往日本，共計7天6夜的行程，尤重日本各地區鐵道文化，作為宜蘭「太平山森林鐵路復駛計畫」政策規畫的重要參考。

勞工處表示，報名者須上傳一支3分鐘內的宜蘭縣政影片，內容為宜蘭觀光、文化、農產、交通或建設等主題，讓青年朋友在製作影片的過程即可對於縣府各項施政重點能有廣泛認識，優秀作品更將做為未來縣府向外賓介紹宜蘭的宣傳影片，徵選計畫是即日起至3月10日止。

縣府強調，此次國際交流計畫將視新冠肺炎疫情發展調整。

(中時 )