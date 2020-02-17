中國大陸國家衛健委高級別專家組組長、中國工程院院士鍾南山和他的團隊，在廣州連線武漢協和醫院西院的廣東醫療隊，就新冠肺炎危重病例進行遠程會診。

根據《南方都市報》的報導，鍾南山在遠程會診後，談了他對目前新冠肺炎疫情和重癥救治的看法。他表示，湖北以外全國新增確診病例總數已連降13天，從這個事實可以看出強有力的干預措施起了效果，「現在有沒有達到峰值，我們還在看，我們估計差不多了。到了峰值不等于到了拐點，也可能隨著返工的大流動，會不會再出來一個峰，我個人的估計大概不會」。因為現在流動過程中也采取了非常嚴格的檢測措施，隔離措施，不太容易出現一個大高峰（互相傳染、聚集性感染）。

除湖北外，全國新增確診病例總數已經連續13天下降。對疫情走勢，鍾南山有什麼新的判斷？

鍾南山告訴記者，對這個問題曾經談過，也做了一個數學模型。這個數學模型是按照傳統的模型，再加了兩個因素。傳統模型在香港和倫敦做過，按照自然走勢是會很高的。有一個模型預測，到2月份也就是現在，全國的新冠肺炎病人應該有17萬。但目前全國實際數據差不多是7萬，和模型差別很大。

「我們做的模型主要是加了兩個參數」，鐘南山稱。他表示，這兩個參數一個是國家強有力的干預。全國除了武漢地區是早預防、早發現和早隔離。此外，他們還考慮另外一個變量，就是春節返工以後，大量勞工流動，考慮這個有沒有可能引起新的高峰點。

鍾南山進一步稱，在這樣兩個強變量參與之下，和自然狀態的規律應該是不一樣的。所以，他們初步估計，二月中或者二月中下旬一點，就南方來說，應該達到峰值了：「達到峰值不見得說它馬上會下降。達到峰值，是指積累的病例，或者說新增的病例」。他說，就全國來看，應該還是二月中下旬達到峰值。

鍾南山又強調，武漢地區還是有很高的發病率和病死率，武漢現在占了全國80%的病人，病死率占95%以上，因此現在全國對武漢的支持是非常重要的。全國不管是科技部還是衛健委、藥監部門，都在加強醫療、場地、物資的力量。「我沒有掌握權威資料，但武漢被感染的醫護人員少多了。過去這是一個很大的問題。醫護人員受感染，整個士氣會影響很大」。

「現在遇到最大的問題是，武漢做了很多努力，但還是沒有完全制止人傳人，看起來還得有所增加。只有武漢的問題解決了，正常人和病人分開，解決了大量疑似病人的問號是什麼，才將對全國有積極影響」，他認為。

鍾南山表示，要全力以赴加強兩個檢測，一個是把新冠病毒和流感分開；第二，增加對核酸檢測精密度的補充，即對血液IgM的陽性陰性檢測：

「這兩天正在研發試劑，我希望馬上通過以後，首先對武漢進行支援。把疑似的和確診的病人定下來分開，讓醫院病房容納的主要是真正確診的病人。而不是現在，相當多是搞不清的。第一步把這個解決好，我們就有希望」。

鍾南山還提到新冠肺炎危重病人治療的困難，「比非典（SARS）的難度大」。他解釋，危重病人一拖下去，病毒造成持續的損傷，比SARS的救治難度更大。但他強調，這並不代表完全沒有希望，對重癥病人，現在正在努力尋找更多的有效的藥，「在明天的科技新聞發布會上，我們也會講一講對中藥研究的最新結果」，同時表示正在探索新的救治方法。

據悉，新冠肺炎在全國其他地方病死率低，有個因素是病人相對少一點。而在武漢，相當一段時間一次次重復的互相感染，病人突然增加的量特別多，使得醫護人員來不及在早期進行適當治療。等病人病情很重時才到重癥病房，病死率就會高。

鍾南山還表示，就重病人危重程度，武漢比起其他地區是更危重的。「現在，全國對武漢加強最大的物質、人力、器械等方面的支持，我相信情況會很快好起來」，鐘南山說。

(中時電子報)